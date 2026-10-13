WMO zapowiada nasilenie El Niño do grudnia — Bangkok Post

Skutki El Niño są już odnotowywane w Indonezji, Brazylii, Mjanmie i innych krajach. Światowa Organizacja Meteorologiczna oświadczyła, że to zjawisko pogodowe będzie się nasilać aż do osiągnięcia szczytu w grudniu. Może ono przynieść temperatury powyżej normy na znacznej części planety oraz zmienić rozkład opadów, zwiększając ryzyko susz i powodzi w różnych regionach, informuje Bangkok Post.

Pożary i problemy z elektrycznością

W Indonezji silnej suszy związanej z El Niño towarzyszą pożary w lasach i na plantacjach Borneo oraz południowej Sumatry. Dym z nich wywołał kryzys regionalny: w kilku obszarach Malezji zamknięto szkoły, a Singapur ogłosił dopłaty dla osób szukających pomocy medycznej z powodu chorób związanych ze smogiem.

W brazylijskim stanie Amazonas we wrześniu odnotowano niemal czterokrotnie więcej ognisk pożarów niż rok wcześniej. W jedną ze śród paliło się tam ponad 749 pożarów. Dym pokrył Manaus, największe miasto brazylijskiej Amazonii, co doprowadziło do zamknięcia szkół publicznych w piątek.

W Mjanmie władze ostrzegły przed możliwymi przerwami w dostawach energii elektrycznej z powodu wzrostu zużycia podczas nietypowych dla sezonu upałów. Meteorolodzy ostrzegli również przed anormalnymi opadami, suszą, ekstremalnym upałem i niedoborem wody pitnej. Na Filipinach rząd przygotowuje się na wyższy popyt na energię elektryczną i możliwy spadek produkcji elektrowni wodnych z powodu cieplejszej i bardziej suchej pogody.

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Zagrożenia dla żywności

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa wyraziła zaniepokojenie globalnymi skutkami El Niño, przede wszystkim dla bezpieczeństwa żywnościowego. Jak powiedziała, MFW przygotowuje się do wsparcia krajów, które mogą mieć trudności z poradzeniem sobie ze skutkami tego zjawiska.

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ostrzegł, że połączenie wysokich kosztów pożyczek, skoku cen energii i silnego El Niño może ponownie zepchnąć w ubóstwo dziesiątki lub setki milionów ludzi. Na południu Madagaskaru pracownicy humanitarni już zmagają się ze skutkami głodu i oczekują pogorszenia sytuacji wraz z nasileniem wpływu El Niño na Afrykę.

Europejska służba ds. zmian klimatu Copernicus poinformowała, że temperatura powierzchni morza w kluczowym obszarze obserwacji na Pacyfiku osiągnęła w ubiegłym miesiącu historyczny rekord 29,70 °C. Japońska Agencja Meteorologiczna nazwała obecne El Niño najsilniejszym w historii obserwacji, choć podejścia prognostów do oceny intensywności zjawiska różnią się, a analizę komplikuje ogólne ocieplanie się oceanów.

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