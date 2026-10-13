世界气象组织称厄尔尼诺现象将增强至12月 — Bangkok Post

印度尼西亚、巴西、缅甸及其他国家已经记录到厄尔尼诺现象的影响。世界气象组织表示，这一天气现象将持续增强，并在12月达到峰值。它可能给地球大部分地区带来高于正常水平的气温，并改变降水分布，增加不同地区发生干旱和洪水的风险，《曼谷邮报》报道。

火灾和电力问题

在印度尼西亚，与厄尔尼诺现象相关的严重干旱伴随着婆罗洲和苏门答腊岛南部森林及种植园的火灾。这些火灾产生的烟雾引发了地区危机：马来西亚多个地区的学校关闭，新加坡则宣布为因烟霾相关疾病寻求医疗帮助的人提供补贴。

巴西亚马孙州9月记录的火灾热点数量几乎是上一年同期的四倍。当地在一个周三有超过749处火灾燃烧。烟雾笼罩了马瑙斯——巴西亚马孙地区最大的城市，导致公立学校于周五关闭。

缅甸当局警告称，由于反常季节高温期间用电量上升，可能出现停电。气象学家还警告了异常降水、干旱、极端高温和饮用水短缺。菲律宾政府正准备应对更高的电力需求，以及因天气更炎热、更干燥而可能导致的水力发电量下降。

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粮食风险

国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃对厄尔尼诺现象的全球后果表示担忧，尤其是其对粮食安全的影响。她表示，国际货币基金组织正准备支持可能难以应对这一现象后果的国家。

联合国开发计划署警告称，高借贷成本、能源价格飙升和强烈厄尔尼诺现象的叠加，可能使数千万或数亿人重新陷入贫困。在马达加斯加南部，人道主义工作人员已经在应对饥饿的后果，并预计随着厄尔尼诺现象对非洲影响增强，局势将恶化。

欧洲哥白尼气候变化服务机构表示，上个月太平洋一个关键观测区域的海表温度达到29.70°C的历史最高值。日本气象厅称，当前的厄尔尼诺现象是有记录以来最强的一次，不过预报机构评估该现象强度的方法不同，而海洋整体变暖也使分析更加复杂。

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