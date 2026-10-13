ВМО заявила об усилении Эль-Ниньо до декабря — Bangkok Post

Последствия Эль-Ниньо уже фиксируют в Индонезии, Бразилии, Мьянме и других странах. Всемирная метеорологическая организация заявила, что это погодное явление будет усиливаться до достижения пика в декабре. Оно может принести температуры выше нормы на значительной части планеты и изменить распределение осадков, повышая риск засух и наводнений в разных регионах, сообщает Bangkok Post.

Пожары и проблемы с электричеством

В Индонезии сильная засуха, связанная с Эль-Ниньо, сопровождается пожарами в лесах и на плантациях Борнео и Южной Суматры. Дым от них вызвал региональный кризис: в нескольких районах Малайзии закрывали школы, а Сингапур объявил субсидии для людей, обращающихся за медицинской помощью из-за заболеваний, связанных со смогом.

В бразильском штате Амазонас в сентябре зафиксировали почти вчетверо больше очагов пожаров, чем годом ранее. В одну из сред там горели более 749 пожаров. Дым накрыл Манаус — крупнейший город бразильской Амазонии, из-за чего в пятницу закрыли государственные школы.

В Мьянме власти предупредили о возможных перебоях с электроэнергией из-за роста потребления во время нехарактерной для сезона жары. Метеорологи также предупредили об аномальных осадках, засухе, экстремальной жаре и дефиците питьевой воды. На Филиппинах правительство готовится к более высокому спросу на электроэнергию и возможному снижению выработки гидроэлектростанций из-за более жаркой и сухой погоды.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риски для продовольствия

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выразила обеспокоенность глобальными последствиями Эль-Ниньо, прежде всего для продовольственной безопасности. По ее словам, МВФ готовится поддержать страны, которым может быть трудно справиться с последствиями явления.

Программа развития ООН предупредила, что сочетание высокой стоимости заимствований, скачка цен на энергию и мощного Эль-Ниньо может вновь вернуть в бедность десятки или сотни миллионов людей. На юге Мадагаскара гуманитарные работники уже борются с последствиями голода и ожидают ухудшения ситуации по мере усиления воздействия Эль-Ниньо на Африку.

Европейская служба по изменению климата Copernicus сообщила, что температура поверхности моря в ключевом районе наблюдений в Тихом океане в прошлом месяце достигла исторического максимума — 29,70 °C. Японское метеорологическое агентство назвало нынешнее Эль-Ниньо самым сильным за всю историю наблюдений, хотя подходы прогнозистов к оценке интенсивности явления различаются, а анализ осложняется общим потеплением океанов.

Читай нас в