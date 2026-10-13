Działacze polityczni w pakistańskim Azad Dżammu i Kaszmirze wezwali do pokojowego i godnego rozwiązania kryzysu w dywizji Puncz. Uczestnicy spotkania wyrazili również zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w zakresie prawa i porządku w regionie.

Spotkanie w Rawalpindi

Spotkanie odbyło się w poniedziałek w rezydencji w Rawalpindi Sardara Attique’a Ahmeda Khana, przewodniczącego Konferencji Muzułmańskiej. Wzięli w nim udział lider Pakistańskiej Partii Ludowej Sardar Yaqoob Khan, przewodniczący struktur Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej-Nawaz w Azad Dżammu i Kaszmirze Shah Ghulam Qadir, polityk Raja Farooq Haider, lider opozycji w Zgromadzeniu Ustawodawczym Azad Dżammu i Kaszmiru Chaudhry Muhammad Yasin, a także przewodniczący regionalnych struktur partii Istehkam-e-Pakistan Sardar Tanveer Ilyas.

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Żądania uczestników

Jak podaje Dawn, uczestnicy spotkania zażądali przywrócenia dostępu do internetu w dywizji Puncz, zapewnienia nieprzerwanych dostaw żywności i leków, a także przywrócenia łączności i swobody przemieszczania się. Wezwali również, aby uprawnionym wyborcom bez zwłoki umożliwiono udział w procesie wyborczym. W oświadczeniu wydanym po spotkaniu uczestnicy podkreślili potrzebę politycznego rozwiązania kryzysu pokojowymi i godnymi środkami.

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