Политические деятели в пакистанском Азад-Джамму и Кашмире призвали к мирному и достойному урегулированию кризиса в дивизии Пунч. Участники встречи также выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с правопорядком в регионе.

Встреча в Равалпинди

Встреча состоялась в понедельник в резиденции президента Мусульманской конференции Сардара Аттика Ахмеда Хана в Равалпинди. В ней приняли участие лидер Пакистанской народной партии Сардар Якуб Хан, президент отделения Пакистанской мусульманской лиги-Наваз в Азад-Джамму и Кашмире Шах Гулам Кадир, политик Раджа Фарук Хайдер, лидер оппозиции в Законодательной ассамблее Азад-Джамму и Кашмира Чоудри Мухаммад Ясин, а также президент регионального отделения партии «Истехкам-и-Пакистан» Сардар Танвир Ильяс.

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Требования участников

Как сообщает Dawn, участники встречи потребовали восстановить доступ к интернету в дивизии Пунч, обеспечить бесперебойные поставки продовольствия и лекарств, а также восстановить коммуникационные связи и свободу передвижения. Они также призвали без промедления допустить к избирательному процессу избирателей, имеющих на это право. В заявлении по итогам встречи участники подчеркнули необходимость политического урегулирования кризиса мирными и достойными средствами.

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