W Argentynie tymczasowo zamknięto turystom dostęp do wodospadów Iguazú z powodu silnych opadów i gwałtownego wzrostu przepływu w rzece Iguazú. Administracja parku narodowego podjęła tę decyzję w poniedziałek, gdy przepływ w rzece przekroczył 12 tys. metrów sześciennych na sekundę — ponad sześć razy więcej niż średnia wartość.

Gwałtowny wzrost przepływu

Ograniczenia wprowadzono z obawy, że rzeka może wystąpić z brzegów. Dyrektor Parku Narodowego Iguazú José María Hervás wyjaśnił, że deszcze nie ustawały, a ilość wody zrzucanej przez zapory położone w górze rzeki nie zmniejszała się.

Później administracja parku poinformowała, że planuje otworzyć teren dla odwiedzających we wtorek, ponieważ przepływ wody zaczął stopniowo spadać. Informuje o tym The Guardian.

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Wpływ El Niño

Według publikacji intensywne opady są związane z wielkoskalowym zjawiskiem pogodowym El Niño. W ubiegłym miesiącu na wybrzeżu Argentyny odnotowano już opady przekraczające średnią. Krajowa Służba Meteorologiczna porównała takie warunki do silnych epizodów El Niño.

Wodospady Iguazú znajdują się na granicy Argentyny i Brazylii oraz rozciągają się na około 2,7 kilometra. UNESCO uznaje je za jedne z największych i najbardziej imponujących wodospadów na świecie. Argentyńska część parku była również zamykana z powodu powodzi podczas poprzedniego cyklu El Niño w 2023 i 2024 roku.

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