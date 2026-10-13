В Аргентине временно закрыли туристам доступ к водопадам Игуасу из-за сильных дождей и резкого увеличения потока воды в реке Игуасу. Администрация национального парка приняла это решение в понедельник, когда расход воды в реке превысил 12 тысяч кубометров в секунду — более чем в шесть раз выше среднего показателя.

Резкий рост потока

Ограничения ввели из-за опасений, что река может выйти из берегов. Директор национального парка Игуасу Хосе Мария Эрвас пояснил, что дожди не прекращались, а объем воды, сбрасываемой плотинами выше по течению, не уменьшался.

Позднее администрация парка сообщила, что планирует открыть территорию для посетителей во вторник, поскольку поток воды начал постепенно снижаться. Об этом сообщает The Guardian.

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Влияние Эль-Ниньо

По данным издания, интенсивные осадки связывают с масштабным погодным явлением Эль-Ниньо. В прошлом месяце на побережье Аргентины уже фиксировали количество осадков выше среднего. Национальная метеорологическая служба страны сравнила такие условия с сильными эпизодами Эль-Ниньо.

Водопады Игуасу расположены на границе Аргентины и Бразилии и простираются примерно на 2,7 километра. ЮНЕСКО признает их одними из крупнейших и наиболее впечатляющих водопадов мира. Аргентинская сторона парка также закрывалась из-за наводнений во время предыдущего цикла Эль-Ниньо в 2023 и 2024 годах.

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