W Australii dyrektor generalna komitetu organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich 2032 w Brisbane, Cindy Hook, odejdzie ze stanowiska po zakończeniu kontraktu na początku przyszłego roku. Hook została powołana na to stanowisko w grudniu 2022 roku, a jej czteroletni kontrakt wygasa na początku 2027 roku.

Jak informuje ABC News, poszukiwania następcy Hook rozpoczną się natychmiast. Komitet organizacyjny spodziewa się powołać nowego szefa w najbliższych miesiącach.

Przejście do kolejnego etapu

Hook oświadczyła, że jest wdzięczna za możliwość przeprowadzenia komitetu organizacyjnego przez pierwszy etap planowania Igrzysk. Jak powiedziała, w ciągu czterech lat udało się zrealizować zaplanowane działania i stworzyć podstawy udanego przeprowadzenia zawodów. Uznała obecny moment za odpowiedni do przekazania kierownictwa nowemu dyrektorowi generalnemu, który będzie pracował nad kolejną fazą przygotowań.

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Komitet organizacyjny przechodzi od wstępnego planowania do operacyjnej realizacji projektu, podczas gdy budowa obiektów sportowych już trwa.

Oceny pracy Hook

Prezydent Brisbane 2032 Andrew Liveris nazwał Hook wyjątkową liderką. Zaznaczył, że stanęła na czele organizacji na etapie jej tworzenia i przekształciła ją w strukturę gotową na kolejny poziom przygotowań do Igrzysk. Według niego Hook stworzyła silny zespół i wprowadziła podejścia do zarządzania, dyscypliny finansowej i ładu korporacyjnego.

Federalna minister sportu Anika Wells oświadczyła, że praca Hook była ważna dla rozwoju projektu. Minister sportu i igrzysk olimpijskich stanu Queensland Tim Mander również podkreślił jej rolę w utworzeniu komitetu organizacyjnego i stworzeniu podstaw do dalszej pracy.

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