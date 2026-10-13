在澳大利亚，布里斯班2032年奥运会和残奥会组委会首席执行官辛迪·胡克将在明年年初合同结束后离任。胡克于2022年12月被任命担任该职务，她的四年期合同将于2027年年初到期。

据澳大利亚广播公司新闻报道，对胡克继任者的搜寻将立即开始。组委会预计将在未来几个月内任命一名新负责人。

转入下一阶段

胡克表示，她很感谢有机会带领组委会完成奥运会规划的第一阶段。她说，在四年间，组委会成功落实了计划并为赛事的成功举办奠定了基础。她认为，目前是将领导权交给一位新任首席执行官的合适时机，该首席执行官将负责筹备工作的下一阶段。

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组委会正从初步规划转向项目的运营实施，而体育场馆的建设已经在进行中。

对胡克工作的评价

布里斯班2032年奥运会主席安德鲁·利弗里斯称胡克是一位杰出的领导者。他指出，她在组织处于起步阶段时领导该组织，并将其转变为一个已为奥运会筹备下一阶段做好准备的机构。据他介绍，胡克组建了一支强大的团队，并引入了有关管理、财务纪律和公司治理的方法。

联邦体育部长阿尼卡·韦尔斯表示，胡克的工作对项目发展十分重要。昆士兰州体育和奥运会部长蒂姆·曼德也指出了她在建立组委会以及为后续工作奠定基础方面发挥的作用。

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