В Австралии генеральный директор оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене Синди Хук покинет должность после окончания своего контракта в начале следующего года. Хук назначили на эту должность в декабре 2022 года, ее четырехлетний контракт истекает в начале 2027 года.

Как сообщает ABC News, поиск преемника Хук начнется немедленно. В оргкомитете рассчитывают назначить нового руководителя в ближайшие месяцы.

Переход к следующему этапу

Хук заявила, что благодарна за возможность провести оргкомитет через первый этап планирования Игр. По ее словам, за четыре года удалось реализовать намеченное и заложить основы для успешного проведения соревнований. Она назвала нынешний момент подходящим для передачи руководства новому гендиректору, который будет работать над следующим этапом подготовки.

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Оргкомитет переходит от первоначального планирования к операционной реализации проекта, в то время как строительство спортивных объектов уже продолжается.

Оценки работы Хук

Президент Brisbane 2032 Эндрю Ливерис назвал Хук выдающимся лидером. Он отметил, что она возглавила организацию на этапе становления и превратила ее в структуру, готовую к следующему уровню подготовки Игр. По его словам, Хук сформировала сильную команду и внедрила подходы к управлению, финансовой дисциплине и корпоративному управлению.

Федеральный министр спорта Аника Уэллс заявила, что работа Хук была важна для развития проекта. Министр спорта и Олимпийских игр штата Квинсленд Тим Мандер также отметил ее роль в создании оргкомитета и формировании основы для дальнейшей работы.

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