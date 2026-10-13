Гендиректорка Олімпіади-2032 Сінді Хук залишить посаду — ABC News Australia

В Австралії генеральна директорка оргкомітету Олімпійських і Паралімпійських ігор 2032 року в Брісбені Сінді Хук залишить посаду після завершення свого контракту на початку наступного року. Хук призначили на цю посаду в грудні 2022 року, її чотирирічний контракт добігає кінця на початку 2027-го.

Як повідомляє ABC News, пошук наступника Хук розпочнуть негайно. В оргкомітеті очікують призначити нового керівника протягом найближчих місяців.

Перехід до наступного етапу

Хук заявила, що вдячна за можливість провести оргкомітет через перший етап планування Ігор. За її словами, за чотири роки вдалося реалізувати заплановане та закласти підвалини для успішного проведення змагань. Вона назвала нинішній момент слушним для передання керівництва новому гендиректору, який працюватиме на наступній фазі підготовки.

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Оргкомітет переходить від початкового планування до операційної реалізації проєкту, тоді як будівництво спортивних об’єктів уже триває.

Оцінки роботи Хук

Президент Brisbane 2032 Ендрю Ліверіс назвав Хук винятковою лідеркою. Він зазначив, що вона очолила організацію на етапі становлення та перетворила її на структуру, готову до наступного рівня підготовки Ігор. За його словами, Хук сформувала сильну команду й запровадила підходи до управління, фінансової дисципліни та корпоративного врядування.

Федеральна міністерка спорту Анніка Веллс заявила, що робота Хук була важливою для розвитку проєкту. Міністр спорту та Олімпійських ігор штату Квінсленд Тім Мендер також відзначив її роль у створенні оргкомітету та формуванні основи для подальшої роботи.

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