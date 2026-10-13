据《韩国先驱报》援引议员崔秀珍获得的数据报道，在韩国，两项具有更高安全要求的政府研发项目在未完成规定审查的情况下吸纳了外国研究人员。在由韩国中小企业技术信息振兴院（TIPA）管理的33,256个项目中，只有两个项目具有这一身份。

具有特殊要求的项目

这名来自反对党国民力量党的议员从中小企业和初创企业部以及TIPA获得了相关数据。具有更高安全要求的项目包括政府研究与开发项目，其信息披露可能造成重大技术或经济损失，或对国家安全构成威胁。

获得此类身份的标准包括在国家核心技术领域开展研究，其中包括半导体、显示器和可充电电池。崔的助手对该媒体表示，仅有两个项目符合这些标准的可能性不大，因此该议员办公室要求该部门对所有项目进行全面审查。

来自巴基斯坦和埃塞俄比亚的研究人员

其中一个项目涉及下一代锂电池，该技术属于国家核心技术。根据崔的办公室提供的数据，一名巴基斯坦博士后研究人员被加入该项目，但未经过内部安全审查、部门批准，也未通知国家情报院。

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该部门的规定要求，在外国研究人员参与具有更高安全要求的项目时，必须履行这些程序。与此同时，TIPA的指南将项目执行期间更换或新增研究人员视为不需要该机构批准的轻微变更。在崔的办公室提出质询后，TIPA于9月21日将该研究人员从项目中除名。

身份变更后来才被发现

第二个项目最初作为普通项目提交，因此在遴选阶段没有接受安全审查。在签订协议时，参与项目的公司在政府综合研发信息系统中将其分类改为具有更高安全要求的项目。两名来自埃塞俄比亚的研究人员参与了该项目。

TIPA向国民议会表示，直到9月底才得知身份变更。崔的办公室对这一解释提出质疑，因为项目协议及后续变更需要该机构的最终批准。此后，TIPA表示，两名研究人员将自10月1日起被从项目中除名。崔呼吁审查与核心技术相关的普通项目，并加强对违反安全要求行为的制裁。

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