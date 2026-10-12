W Arabii Saudyjskiej minister energii oświadczył w poniedziałek, że kraj musi poważnie odpowiedzieć na serię ataków Huti na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie. Według France 24 w wyniku tych ataków zginęło 18 osób.

Oświadczenie ministra

Minister powiedział również, że Arabia Saudyjska została poddana próbie. Jego oświadczenie padło po serii uderzeń na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie. France 24 wiąże zamiar kraju, by poważnie odpowiedzieć, właśnie z tą serią ataków.

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Ocena ambasadora Jemenu

W wywiadzie z dziennikarzem Markiem Owenem ambasador Jemenu we Francji Rijad Jasin Abdallah oświadczył, że Huti rozwijają się i przetrwają, tworząc wojnę. Jest to ocena jemeńskiego dyplomaty wyrażona w rozmowie z France 24.

France 24 określa Huti jako wspieranych przez Iran. Wywiad wideo z Rijadem Jasinem Abdallahem opublikowano 12 października 2026 roku w materiale stacji poświęconym sytuacji wokół ataków na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie.

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