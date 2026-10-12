В Саудовской Аравии министр энергетики в понедельник заявил, что страна должна серьезно ответить на серию атак хуситов на международный аэропорт Эр-Рияда. По данным France 24, в результате этих атак погибли 18 человек.

Заявление министра

Министр также сказал, что Саудовская Аравия подверглась испытанию. Его заявление прозвучало после серии ударов по международному аэропорту Эр-Рияда. France 24 связывает намерение страны серьезно ответить именно с этой серией атак.

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Оценка посла Йемена

В интервью журналисту Марку Оуэну посол Йемена во Франции Рияд Ясин Абдалла заявил, что хуситы процветают и выживают, создавая войну. Это оценка йеменского дипломата, высказанная в разговоре с France 24.

France 24 называет хуситов поддерживаемыми Ираном. Видеоинтервью с Риядом Ясином Абдаллой было опубликовано 12 октября 2026 года в материале издания, посвященном ситуации вокруг атак на международный аэропорт Эр-Рияда.

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