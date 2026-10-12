Bojownicy Huti zaostrzyli oblężenie jemeńskiego miasta Taiz, gdzie w walkach w ciągu ostatnich 24 godzin zginęło ponad 60 osób. Informuje o tym The Hindu, powołując się na AFP.

Straty w ciągu doby

Według AFP informacji o zaostrzeniu oblężenia i ofiarach śmiertelnych udzieliły agencji źródła wojskowe z obu stron. Informację o sytuacji w Taiz opublikowano w poniedziałek, 12 października 2026 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zablokowane wyjazdy z miasta

Źródło wojskowe lojalne wobec uznawanego na arenie międzynarodowej rządu Jemenu, wspieranego przez Arabię Saudyjską, oświadczyło, że Huti zablokowali wszystkie wyjazdy z Taiz. Według niego grupa przeprowadziła również kilka ataków w nocy.

To źródło reprezentuje siły rządowe utrzymujące miasto. W informacji nie podano dalszych szczegółów dotyczących charakteru nocnych ataków, liczby zabitych po każdej ze stron ani okoliczności ich śmierci.

Czytaj nas na