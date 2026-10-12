Бойцы-хуситы усилили осаду йеменского города Таиз, где за последние 24 часа в боях погибли более 60 человек. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на AFP.

Потери за сутки

По данным AFP, информацию об усилении осады и погибших агентству предоставили военные источники с обеих сторон. Сообщение о ситуации в Таизе было опубликовано в понедельник, 12 октября 2026 года.

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Выезды из города заблокированы

Военный источник, лояльный международно признанному правительству Йемена, которое поддерживает Саудовская Аравия, заявил, что хуситы заблокировали все выезды из Таиза. По его словам, группировка также совершила несколько атак ночью.

Этот источник представляет силы правительства, удерживающие город. В сообщении не приводятся другие подробности о характере ночных атак, количестве погибших с каждой стороны или обстоятельствах их гибели.

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