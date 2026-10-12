Wielka Brytania nałożyła sankcje na dwóch obywateli Iranu, których rząd wiąże z irańskimi planami ataków w kraju, w tym na wojskowe bazy lotnicze. Premier Andy Burnham oświadczył w Izbie Gmin, że incydenty w bazie RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire były prawdopodobnie koordynowane z Iranu i niemal na pewno kierowane przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), informuje The National.

Kogo wpisano na listę sankcyjną

Sankcjami objęto Rouhollaha Bazghandiego, którego brytyjskie władze nazywają szefem operacji kontrwywiadowczych IRGC. Jego aktywa zostaną zamrożone, otrzyma zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii oraz prowadzenia firm w tym kraju. Rząd uważa, że był on bezpośrednio zaangażowany w groźby, planowanie lub przeprowadzanie ataków w Wielkiej Brytanii albo przeciwko jej sojusznikom.

Sankcje zastosowano także wobec Shahrama Ali Rezy Tamarzadeha Jakiego, którego określono jako jednego z organizatorów siatki przestępczej Zindashti. Według brytyjskich władz był on zamieszany w kilka spisków przeciwko irańskim dysydentom i wspierał planowane ataki.

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Śledztwo w sprawie incydentu w Fairford

W sprawie domniemanego ataku na bazę Fairford zatrzymano, a następnie zwolniono siedmiu mężczyzn. Policja poinformowała, że w furgonetkach w pobliżu bazy znaleziono benzynę, jednak nie odkryto tam nadających się do użycia materiałów wybuchowych. Śledczy rozważali także wersję o udziale obcego państwa.

Według publikacji po incydencie USA podjęły decyzję o wycofaniu z bazy bombowców B-1. Doniesienia o powodach tej decyzji różniły się: mowa była albo o danych wywiadowczych dotyczących możliwego ataku dronem, albo o środku zapobiegawczym.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że w 2025 roku wykryło w kraju ponad 20 wiarygodnych, wspieranych przez Iran gróźb zabójstwa lub uprowadzenia. Ambasador Iranu został wezwany do resortu spraw zagranicznych, a państwowa agencja informacyjna Teheranu nazwała brytyjskie oskarżenia bezpodstawnymi.

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