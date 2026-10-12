Британія ввела санкції проти двох іранців через змови проти авіабаз — The National

Велика Британія запровадила санкції проти двох громадян Ірану, яких уряд пов’язує з іранськими планами нападів у країні, зокрема на військові авіабази. Прем’єр-міністр Енді Бернем заявив у Палаті громад, що інциденти на базі Королівських повітряних сил Ферфорд у графстві Глостершир, імовірно, координували з Ірану та майже напевно спрямовувалися Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), повідомляє The National.

Кого внесли до санкційного списку

Під санкції потрапив Рухолла Базганді, якого британська влада називає керівником контррозвідувальних операцій КВІР. Йому заморозять активи, заборонять в’їзд до Великої Британії та ведення компаній у країні. Уряд вважає, що він був безпосередньо залучений до погроз, планування або здійснення нападів у Британії чи проти її союзників.

Також санкції застосували до Шахрама Алі Рези Тамарзаде Джаки, якого назвали одним з організаторів кримінальної мережі Zindashti. За твердженням британської влади, він був причетний до кількох змов проти іранських дисидентів та підтримував заплановані атаки.

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Розслідування інциденту у Ферфорді

У справі про ймовірний напад на базу Ферфорд затримали, а згодом відпустили сімох чоловіків. Поліція повідомила, що у фургонах поблизу бази знайшли бензин, однак придатних до використання вибухових речовин там не виявили. Слідчі також розглядали версію про причетність іноземної держави.

За даними видання, США після інциденту ухвалили рішення вивести з бази бомбардувальники B-1. Повідомлення про причини цього рішення різнилися: йшлося або про розвіддані щодо можливого удару безпілотником, або про запобіжний захід.

Міністерство закордонних справ Британії заявило, що у 2025 році виявило понад 20 достовірних підтримуваних Іраном погроз убивством або викраденням людей у країні. Іранського посла викликали до зовнішньополітичного відомства, а державне інформагентство Тегерана назвало британські звинувачення безпідставними.

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