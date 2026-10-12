英国对两名伊朗公民实施制裁，英国政府将他们与伊朗在英国境内策划的袭击计划联系起来，其中包括针对军事空军基地的计划。首相安迪·伯纳姆在下议院表示，格洛斯特郡皇家空军费尔福德基地发生的事件可能由伊朗协调，且几乎可以肯定是由伊斯兰革命卫队（IRGC）指挥的，《The National》报道。

谁被列入制裁名单

遭到制裁的是鲁霍拉·巴兹甘迪，英国当局称其为伊斯兰革命卫队反情报行动负责人。他的资产将被冻结，并被禁止进入英国和在英国经营公司。英国政府认为，他直接参与了在英国或针对英国盟友的威胁、策划或实施袭击。

英国还对沙赫拉姆·阿里·雷扎·塔马尔扎德·贾基实施制裁，此人被称为Zindashti犯罪网络的组织者之一。英国当局称，他参与了多起针对伊朗异见人士的阴谋，并支持计划中的袭击。

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费尔福德事件调查

在涉嫌袭击费尔福德基地一案中，7名男子被拘留，随后获释。警方表示，在基地附近的货车中发现了汽油，但未发现可用的爆炸物。调查人员还考虑了外国国家涉案的可能性。

据该报报道，事件发生后，美国决定从该基地撤出B-1轰炸机。有关这一决定原因的报道不一：要么是涉及可能发生无人机袭击的情报，要么是出于预防措施。

英国外交部表示，2025年在英国发现了20多起可信的、由伊朗支持的谋杀或绑架威胁。伊朗大使被召见至外交部门，而德黑兰国家通讯社称英国的指控毫无根据。

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