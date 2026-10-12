Великобритания ввела санкции против двух граждан Ирана, которых правительство связывает с иранскими планами нападений в стране, в том числе на военные авиабазы. Премьер-министр Энди Бернем заявил в Палате общин, что инциденты на базе Королевских военно-воздушных сил Фэрфорд в графстве Глостершир, вероятно, координировались из Ирана и почти наверняка направлялись Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщает The National.

Кого внесли в санкционный список

Под санкции попал Рухолла Базганди, которого британские власти называют руководителем контрразведывательных операций КСИР. Его активы будут заморожены, ему запретят въезд в Великобританию и ведение компаний в стране. Правительство считает, что он был непосредственно причастен к угрозам, планированию или осуществлению нападений в Британии либо против ее союзников.

Санкции также применили к Шахраму Али Резе Тамарзаде Джаки, которого назвали одним из организаторов криминальной сети Zindashti. По утверждению британских властей, он был причастен к нескольким заговорам против иранских диссидентов и поддерживал запланированные атаки.

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Расследование инцидента в Фэрфорде

По делу о предполагаемом нападении на базу Фэрфорд были задержаны, а затем отпущены семь мужчин. Полиция сообщила, что в фургонах возле базы был найден бензин, однако пригодных к использованию взрывчатых веществ там не обнаружили. Следователи также рассматривали версию о причастности иностранного государства.

По данным издания, после инцидента США приняли решение вывести с базы бомбардировщики B-1. Сообщения о причинах этого решения различались: речь шла либо о разведданных о возможном ударе беспилотником, либо о превентивной мере.

Министерство иностранных дел Британии заявило, что в 2025 году выявило в стране более 20 достоверных поддерживаемых Ираном угроз убийством или похищением людей. Посла Ирана вызвали во внешнеполитическое ведомство, а государственное информагентство Тегерана назвало британские обвинения безосновательными.

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