В Перу представили рекомендации по школьной дисциплине, предусматривающие возможность отчисления учеников за наиболее тяжкие нарушения. Документ, представленный президентом Кейко Фухимори 12 октября, разделяет проступки на незначительные, серьезные и очень серьезные, сообщает The Rio Times.

Санкции должны соответствовать уровню нарушения, а временное отстранение или отчисление могут применяться в наиболее серьезных случаях. Рекомендации также предусматривают возвращение оценки за поведение и более широкие полномочия учителей по корректировке и направлению поведения учеников.

Защита учеников и продолжение обучения

Лиц, обвиняемых в насилии, должны передавать в прокуратуру Перу. В то же время пострадавших учеников не должны принуждать покидать школу. Ученикам предлагают сообщать об инцидентах учителю или директору.

Правительство также заявило, что отчисленный ученик не должен остаться без доступа к образованию. Среди возможных вариантов продолжения обучения названы школы реинтеграции, гибридные классы, общественные центры и психологическая поддержка.

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Статистика насилия в школах

Система SíseVe Министерства образования Перу в сентябре зафиксировала 4 759 сообщений о школьном насилии — на 70,6% больше, чем 2 789 за аналогичный период годом ранее. С января по сентябрь система зарегистрировала 16 550 сообщений, что на 24,9% превышает показатель соответствующего периода 2025 года.

Издание отмечает, что SíseVe считает сообщения, а не уникальные инциденты, поэтому одно событие может быть учтено более одного раза. Толчком к ужесточению дисциплинарных правил также стал случай насилия в военно-морском лицее Almirante Guise в Лиме в сентябре.

Вступление в силу

Министр образования Хосе Антонио Чанг 6 октября заявил, что проект документа планировали вынести на публичное обсуждение на срок от пяти до десяти дней. Рекомендации начнут действовать только после формального утверждения, а школам дадут время для адаптации внутренних правил.

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