秘鲁推出了学校纪律指导方针，规定对于最严重的违规行为可开除学生。据《The Rio Times》报道，这份由总统藤森庆子于10月12日发布的文件将违纪行为分为轻微、严重和非常严重三类。

处罚应与违规程度相符，在最严重的情况下可实施临时停学或开除。该指导方针还规定恢复行为评分，并赋予教师更广泛的权力，以纠正和引导学生行为。

保护学生和继续教育

被指控实施暴力的人员应移交秘鲁检察机关。同时，不应强迫受到伤害的学生离开学校。建议学生向教师或校长报告事件。

政府还表示，被开除的学生不得失去接受教育的机会。继续学习的可能选择包括重返社会学校、混合式课程、社区中心和心理支持。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

校园暴力统计数据

秘鲁教育部的SíseVe系统在9月记录了4,759起校园暴力报告，比一年前同期的2,789起增加70.6%。从1月至9月，该系统登记了16,550起报告，比2025年相应时期高出24.9%。

该媒体指出，SíseVe统计的是报告数量，而非独立事件，因此同一事件可能被计入不止一次。9月利马Almirante Guise海军中学发生的一起暴力事件，也推动了纪律规则的收紧。

生效

教育部长何塞·安东尼奥·张于10月6日表示，计划将文件草案提交公开讨论，讨论期为5至10天。该指导方针只有在获得正式批准后才会生效，学校将获得时间调整内部规定。

关注我们在