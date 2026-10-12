W Peru przedstawiono wytyczne dotyczące dyscypliny szkolnej, które przewidują możliwość wydalenia uczniów za najcięższe naruszenia. Dokument, zaprezentowany przez prezydent Keiko Fujimori 12 października, dzieli przewinienia na drobne, poważne i bardzo poważne — informuje The Rio Times.

Sankcje mają odpowiadać poziomowi naruszenia, a czasowe zawieszenie lub wydalenie może być stosowane w najpoważniejszych przypadkach. Wytyczne przewidują także przywrócenie oceny z zachowania oraz szersze uprawnienia nauczycieli do korygowania i ukierunkowywania zachowania uczniów.

Ochrona uczniów i kontynuacja nauki

Osoby oskarżone o przemoc mają być przekazywane do prokuratury Peru. Jednocześnie poszkodowani uczniowie nie powinni być zmuszani do opuszczenia szkoły. Uczniom proponuje się zgłaszanie incydentów nauczycielowi lub dyrektorowi.

Rząd oświadczył również, że wydalony uczeń nie może zostać pozbawiony dostępu do edukacji. Wśród możliwych opcji kontynuowania nauki wymieniono szkoły reintegracyjne, zajęcia hybrydowe, centra społecznościowe i wsparcie psychologiczne.

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Statystyki przemocy w szkołach

System SíseVe Ministerstwa Edukacji Peru odnotował we wrześniu 4759 zgłoszeń przemocy szkolnej — o 70,6% więcej niż 2789 w analogicznym okresie rok wcześniej. Od stycznia do września system zarejestrował 16 550 zgłoszeń, czyli o 24,9% więcej niż w odpowiadającym okresie 2025 roku.

Publikacja zaznacza, że SíseVe liczy zgłoszenia, a nie unikalne incydenty, dlatego jedno zdarzenie może zostać uwzględnione więcej niż raz. Impulsem do zaostrzenia zasad dyscyplinarnych był również przypadek przemocy w liceum marynarki wojennej Almirante Guise w Limie we wrześniu.

Wejście w życie

Minister edukacji José Antonio Chang oświadczył 6 października, że projekt dokumentu planowano poddać publicznej dyskusji na okres od pięciu do dziesięciu dni. Wytyczne zaczną obowiązywać dopiero po formalnym zatwierdzeniu, a szkoły otrzymają czas na dostosowanie swoich wewnętrznych regulaminów.

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