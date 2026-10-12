Ливни в Эквадоре затронули более 17 тысяч человек — The Rio Times

В Эквадоре с 29 августа сильные дожди затронули 17 056 человек, один человек погиб. Больше всего пострадала прибрежная провинция Эсмеральдас, где зафиксировали 12 484 пострадавших, сообщает The Rio Times со ссылкой на Национальный секретариат по управлению рисками Эквадора.

Масштабы последствий

По состоянию на 11 октября ведомство зафиксировало 330 опасных событий в 22 из 24 провинций страны. Из них 181 случай пришелся на наводнения, 68 — на оползни, еще 24 — на сильный ветер. События охватили 100 кантонов и 200 приходов.

По данным секретариата, повреждены 4 862 дома, 16 жилищ разрушены. Из-за непогоды в 18 школах был нарушен учебный процесс, пострадали два медицинских центра и был разрушен один мост. Отдельно власти отнесли 1 354 человека к категории тех, кто понес тяжелые потери жилья или средств к существованию.

Гибель человека зафиксировали 26 сентября в провинции Эль-Оро на границе с Перу: его унесло течением реки Каличана.

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Наиболее сложная ситуация в Эсмеральдасе

В провинции Эсмеральдас повреждены 3 714 домов. Река Эсмеральдас 29 сентября вышла из берегов и затопила три речных острова в административном центре провинции. Режим чрезвычайной ситуации на уровне провинции действует с 7 октября по 7 декабря, а одну из школ с 3 октября используют как временное убежище.

В провинции Гуаяс пострадали 2 168 человек, в Лос-Риосе — 1 532, в Манаби — 231. Национальная метеорологическая служба Inamhi предупредила о сильных осадках на побережье и в Андах до 10:00 14 октября. Уровень угрозы там оценили от среднего до очень высокого, а наиболее интенсивные дожди ожидались до вторника.

В стране с 29 августа действует красный уровень готовности из-за явления Эль-Ниньо. Это уровень подготовки к рискам, а не общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

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