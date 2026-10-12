Лидер партии «Исраэль Бейтейну» и депутат Кнессета Авигдор Либерман заявил на конференции в Хайфе, Израиль, что всеобщая обязанность проходить военную или гражданскую службу станет непременным условием формирования следующего правительства. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Выступая перед студентами либеральных предвоенных подготовительных программ, Либерман сказал, что это обязательство должно распространяться на всех, в том числе на ультраортодоксальных евреев, арабов, христиан и черкесов. По его предложению, службу можно будет проходить по двум направлениям — в армии или на гражданской службе.

Политик отметил, что гражданское направление должно администрироваться Министерством обороны Израиля без привлечения некоммерческих организаций или посредников. Он подчеркнул, что не согласится на компромиссы по этому вопросу при формировании коалиции после выборов.

Предложение о конституции

Отдельно Либерман предложил принять конституцию Израиля. Он заявил, что Кнессет, по его мнению, не способен самостоятельно разработать и утвердить такой документ. Политик предлагает, чтобы правительство назначило группу экспертов для подготовки проекта конституции в течение шести месяцев.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Параллельно, согласно его плану, парламент должен принять закон о референдуме, а саму конституцию необходимо будет утвердить всенародным голосованием вне процедуры голосования в Кнессете. Либерман считает, что документ должен урегулировать отношения между религией и государством, ветвями власти и закрепить фундаментальные ценности сионизма.

Критика коалиции и выборы

Либерман также раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других представителей правящей коалиции. По его словам, сохранение власти для них важнее вопросов безопасности, а политики коалиции сосредоточены на интересах собственных групп.

Отвечая на вопрос о возможной поддержке кандидата на должность премьер-министра после выборов, Либерман не назвал конкретной фамилии. Он заявил, что партии блока должны прежде всего максимально усилить свои результаты, а после голосования смогут договориться о распределении должностей. По его словам, для формирования устойчивого большинства необходимо получить 63–64 места в Кнессете.

Читай нас в