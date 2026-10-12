以色列家园党领导人、以色列议会议员阿维格多·利伯曼在以色列海法的一场会议上表示，全民履行军事或民事服务义务将是组建下一届政府的必要条件。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

利伯曼在向自由派预备役前培训项目的学生发表讲话时表示，这项义务应适用于所有人，包括极端正统派犹太人、阿拉伯人、基督徒和切尔克斯人。按照他的提议，服役可通过两个途径进行——军队服役或民事服务。

这名政治人物指出，民事服务途径应由以色列国防部管理，不应有非营利组织或中介机构参与。他强调，在选举后组建联盟时，他不会在这一问题上接受妥协。

关于宪法的提议

此外，利伯曼提议制定以色列宪法。他表示，在他看来，以色列议会无法独立起草并批准这样的文件。这名政治人物建议，政府应任命一组专家，在六个月内准备宪法草案。

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与此同时，按照他的计划，议会应通过一项有关全民公投的法律，而宪法本身需要通过在以色列议会表决程序之外举行的全民投票获得批准。利伯曼认为，该文件应规范宗教与国家、各权力分支之间的关系，并确立犹太复国主义的基本价值观。

对联盟的批评与选举

利伯曼还批评了总理本雅明·内塔尼亚胡及执政联盟的其他代表。他表示，对他们而言，维持权力比安全问题更重要，而联盟政治人物专注于自身团体的利益。

在回答有关选举后可能支持哪位总理候选人的问题时，利伯曼没有点名具体人选。他表示，该阵营的各党首先必须尽可能加强自身的选举成绩，而在投票后能够就职位分配达成协议。据他称，要形成稳定多数，需要在以色列议会获得63至64个席位。

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