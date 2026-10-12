巴拿马海事管理局已启动调查，此前一架美国战斗机于10月10日在阿曼湾袭击了悬挂巴拿马国旗的Ocean Molica号船只。据《The Rio Times》报道，调查涉及船员健康状况以及船只技术状况。

美国中央司令部的说法

美国中央司令部表示，该船在驶离伊朗一个港口后，试图无视美国对伊朗港口实施的海上封锁通行。CENTCOM称，该飞机使用精确制导弹药击中了Ocean Molica号的船尾，完全摧毁了其推进系统。

美国军方还表示，船员没有遵从多次警告，且袭击未造成船上人员受伤。CENTCOM的声明中还将该船称为Arika Sun。巴拿马尚未独立证实有关警告的说法，也未证实无人伤亡的信息。

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巴拿马的调查

巴拿马海事管理局证实，该船遭到美国中央司令部部队袭击。作为船旗国，巴拿马正在与船只运营商及其他相关方联系，并核查所有船员的健康状况以及船只的结构状况。

该管理局强调，海员安全是其优先事项，并呼吁国际船队遵守商船航行通告MMN-04/2025和MMN-05/2026。

据CENTCOM称，自7月14日以来，美军在恢复实施的封锁中已使4艘商船失去行动能力，迫使135艘船只掉头，并摧毁10艘油轮；美军方称这些油轮与伊朗伊斯兰革命卫队有关联。

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