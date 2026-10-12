Panamska Administracja Morska rozpoczęła kontrolę po tym, jak 10 października amerykański myśliwiec zaatakował pływający pod panamską banderą statek Ocean Molica w Zatoce Omańskiej. Jak podaje The Rio Times, kontrola dotyczy stanu zdrowia załogi oraz stanu technicznego statku.

Wersja Centralnego Dowództwa USA

Centralne Dowództwo USA oświadczyło, że statek próbował przepłynąć mimo amerykańskiej blokady morskiej irańskich portów po opuszczeniu jednego z nich. Według CENTCOM samolot uderzył w rufową część Ocean Molica amunicją precyzyjnego rażenia, całkowicie unieruchamiając jego system napędowy.

Amerykańskie dowództwo oświadczyło również, że załoga nie zastosowała się do wielokrotnych ostrzeżeń, a w wyniku ataku nikt na pokładzie nie odniósł obrażeń. W komunikacie CENTCOM statek nazwano również Arika Sun. Panama nie potwierdziła jeszcze niezależnie ani twierdzeń o ostrzeżeniach, ani informacji o braku poszkodowanych.

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Kontrola Panamy

Panamska Administracja Morska potwierdziła, że statek został zaatakowany przez siły Centralnego Dowództwa USA. Jako państwo bandery Panama kontaktuje się z operatorem statku i innymi stronami oraz sprawdza stan zdrowia wszystkich członków załogi, a także stan konstrukcyjny statku.

Administracja podkreśliła, że bezpieczeństwo marynarzy jest jej priorytetem, i wezwała międzynarodową flotę do przestrzegania komunikatów dla żeglugi handlowej MMN-04/2025 i MMN-05/2026.

Według CENTCOM od 14 lipca siły amerykańskie w ramach wznowionej blokady unieruchomiły cztery statki handlowe, zawróciły 135 statków i zniszczyły 10 tankowców, które dowództwo wiąże z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

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