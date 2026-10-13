Komisja Usług Finansowych Korei Południowej (FSC) przeniesie się z Seulu do miasta Sejong w drugiej połowie 2027 roku. Organ został włączony do drugiego etapu rządowego programu przenoszenia centralnych instytucji państwowych, informuje Korea Herald.

Przeniesienie FSC i jednostki wywiadu finansowego

FSC, która odpowiada za politykę finansową, sektor bankowy, rynki kapitałowe i ochronę konsumentów usług finansowych, przeniesie do Sejong 340 pracowników z kompleksu rządowego w Seulu. Do nowej lokalizacji przeniesie się również powiązana z FSC Koreańska Jednostka Wywiadu Finansowego, zatrudniająca 80 osób.

Komisja będzie działać w wynajmowanych biurach. Jej przeniesienie ma zbliżyć proces kształtowania polityki finansowej do głównych ministerstw gospodarczych, które już znajdują się w Sejong, oraz potencjalnie wzmocnić koordynację polityki fiskalnej, makroekonomicznej i finansowej.

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Obawy sektora finansowego

Jednocześnie Seul pozostaje centrum krajowej branży finansowej: działają tam Służba Nadzoru Finansowego, duże banki, firmy handlujące papierami wartościowymi i stowarzyszenia finansowe. Związki zawodowe sektora finansowego ostrzegały, że oddalenie regulatorów od instytucji finansowych może spowolnić reakcję na sytuacje kryzysowe, zwiększyć koszty operacyjne i przyspieszyć odpływ doświadczonych specjalistów.

Wcześniej ankieta przeprowadzona wśród 1538 członków związku zawodowego Służby Nadzoru Finansowego wykazała, że 69,7% respondentów rozważyłoby zmianę pracy w przypadku przeniesienia instytucji. Wśród pracowników poniżej 40. roku życia odsetek ten wyniósł 82,5%.

Rząd planuje ostatecznie zatwierdzić zmieniony plan po konsultacjach i wysłuchaniach publicznych. Przenosiny będą odbywać się etapami, zależnie od gotowości biur i działań przygotowawczych, a urzędnikom obiecano pomoc w przeprowadzce i urządzeniu się w nowym miejscu.

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