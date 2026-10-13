韩国金融委员会（FSC）将于2027年下半年从首尔迁往世宗市。该机构被纳入政府搬迁中央政府机构计划的第二阶段，《韩国先驱报》报道。

FSC和金融情报机构迁移

负责金融政策、银行业、资本市场和金融服务消费者保护的FSC，将把位于首尔政府综合办公区的340名员工迁往世宗市。与FSC相关联、拥有80名员工的韩国金融情报机构也将迁往新址。

委员会将在租赁办公室办公。其迁移旨在使金融政策制定更接近已位于世宗市的主要经济部门，并可能加强财政、宏观经济和金融政策的协调。

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金融业的担忧

与此同时，首尔仍是该国金融业中心：金融监督院、大型银行、证券交易公司和金融协会均在当地办公。金融行业工会警告称，监管机构远离金融机构可能会减缓对危机情况的应对、提高运营成本，并加速经验丰富专业人员的流失。

此前，对金融监督院工会1538名成员进行的一项调查显示，如果该机构搬迁，69.7%的受访者会考虑换工作。在40岁以下员工中，这一比例为82.5%。

政府计划在磋商和公开听证会后最终批准修订后的计划。搬迁将根据办公室准备情况和筹备措施分阶段进行，同时承诺为公务员搬迁及在新地点安置提供帮助。

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