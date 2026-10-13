Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) переедет из Сеула в город Седжон во второй половине 2027 года. Орган включили во второй этап правительственной программы перемещения центральных государственных учреждений, сообщает Korea Herald.

Переезд FSC и подразделения финансовой разведки

FSC, которая отвечает за финансовую политику, банковский сектор, рынки капитала и защиту потребителей финансовых услуг, переведет в Седжон 340 сотрудников из правительственного комплекса в Сеуле. На новое место также переедет связанное с FSC Корейское подразделение финансовой разведки, где работают 80 человек.

Комиссия будет работать в арендованных офисах. Ее перемещение должно приблизить формирование финансовой политики к основным экономическим министерствам, которые уже расположены в Седжоне, и потенциально усилить координацию в фискальной, макроэкономической и финансовой политике.

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Опасения финансового сектора

В то же время Сеул остается центром финансовой индустрии страны: там работают Служба финансового надзора, крупные банки, компании по торговле ценными бумагами и финансовые ассоциации. Профсоюзы финансовой отрасли предупреждали, что удаление регуляторов от финансовых учреждений может замедлить реагирование на кризисные ситуации, повысить операционные расходы и ускорить отток опытных специалистов.

Ранее опрос 1538 членов профсоюза Службы финансового надзора показал, что 69,7% респондентов рассматривали бы смену работы в случае переезда учреждения. Среди сотрудников младше 40 лет этот показатель составил 82,5%.

Правительство планирует окончательно утвердить пересмотренный план после консультаций и общественных слушаний. Переезды будут происходить поэтапно в зависимости от готовности офисов и подготовительных мероприятий, а чиновникам обещают помощь с переездом и обустройством на новом месте.

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