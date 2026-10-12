Морская администрация Панамы начала проверку после того, как 10 октября американский истребитель нанес удар по судну Ocean Molica под панамским флагом в Оманском заливе. Как сообщает The Rio Times, проверка касается состояния здоровья экипажа и технического состояния судна.

Версия Центрального командования США

Центральное командование США заявило, что судно пыталось пройти вопреки американской морской блокаде иранских портов после выхода из одного из них. По утверждению CENTCOM, самолет поразил кормовую часть Ocean Molica высокоточным боеприпасом, полностью выведя из строя его двигательную установку.

Американское командование также заявило, что экипаж не выполнил неоднократные предупреждения, а в результате удара никто на борту не пострадал. В сообщении CENTCOM судно также назвали Arika Sun. Панама пока не подтвердила независимо ни утверждения о предупреждениях, ни информацию об отсутствии пострадавших.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверка Панамы

Морская администрация Панамы подтвердила, что по судну нанесли удар силы Центрального командования США. Как государство флага, Панама связывается с оператором судна и другими сторонами и проверяет состояние здоровья всех членов экипажа, а также конструктивное состояние судна.

Администрация подчеркнула, что безопасность моряков является её приоритетом, и призвала международный флот соблюдать сообщения для торгового мореплавания MMN-04/2025 и MMN-05/2026.

По данным CENTCOM, с 14 июля американские силы в рамках возобновленной блокады вывели из строя четыре коммерческих судна, развернули 135 судов и уничтожили 10 танкеров, которые командование связывает с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Читай нас в