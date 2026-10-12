在刚果民主共和国戈马，前总统约瑟夫·卡比拉领导成立了新的政治军事联盟“民族重建阵线”（Front pour la Refondation de la Nation，FRN），该联盟将取代在该国东部与政府军作战的AFC-M23联盟。据《每日马弗里克报》报道，这意味着卡比拉更直接地参与了这场叛乱；他此前曾否认支持该叛乱。

新联盟的领导层

该组织顾问克洛德·伊巴兰基在新闻发布会上宣布，叛军领导人科内耶·南加、贝特朗·比西姆瓦、弗雷迪·卡尼基和苏尔塔尼·马肯加将担任卡比拉在FRN中的副手。刚果（金）当局数月来一直指控这位前总统支持AFC-M23。该组织去年夺取了该国东部大片领土，但卡比拉否认与此有关。

卡比拉的声明与司法案件

卡比拉在周五的讲话中指责政府腐败、治理不善以及在刚果（金）东部遭遇军事失利。他还批评了政府与美国达成的矿产协议。

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卡比拉是南加的盟友。南加曾任选举委员会主席，负责组织备受争议的2018年选举。当时，费利克斯·齐塞克迪成为总统，卡比拉的任期结束。2025年，卡比拉访问了由叛军控制的戈马，随后他的几名前助手在AFC-M23中担任职务。

军事法庭缺席判处卡比拉死刑，认定他因被指控支持AFC-M23叛乱而犯有叛国罪、战争罪和反人类罪。这位前总统否认指控，并称该案件具有政治动机。联合国和西方政府指控卢旺达支持M23并对叛军实施指挥，而卢旺达否认这一点。

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