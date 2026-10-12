Експрезидент Жозеф Кабіла створив у ДР Конго коаліцію ФРН — Daily Maverick

У Гомі, Демократична Республіка Конго, колишній президент Жозеф Кабіла очолив нову політико-військову коаліцію Front pour la Refondation de la Nation (FRN), яка має замінити альянс AFC-M23, що воює проти урядових сил на сході країни. Як повідомляє Daily Maverick, це означає більш безпосередню участь Кабіли в повстанні, підтримку якого він раніше заперечував.

Керівництво нової коаліції

Радник угруповання Клод Ібаланкі оголосив на пресконференції, що заступниками Кабіли у ФРН стануть лідери повстанців Корнель Нангаа, Бертран Бісімва, Фредді Канікі та Султані Макенга. Влада ДР Конго впродовж кількох місяців звинувачувала колишнього президента у підтримці AFC-M23. Це угруповання торік захопило значні території на сході країни, однак Кабіла заперечував свою причетність.

Заяви Кабіли та судова справа

У п'ятничному виступі Кабіла звинуватив уряд у корупції, неналежному врядуванні та військових невдачах на сході ДР Конго. Також він розкритикував угоду уряду зі Сполученими Штатами щодо корисних копалин.

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Кабіла є союзником Нангаа — колишнього голови виборчої комісії, який керував проведенням спірних виборів 2018 року. Тоді президентом став Фелікс Чісекеді, а каденція Кабіли завершилася. У 2025 році Кабіла відвідав контрольовану повстанцями Гому, а кілька його колишніх соратників згодом обійняли посади в AFC-M23.

Військовий суд заочно засудив Кабілу до смертної кари, визнавши його винним у державній зраді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності через звинувачення у підтримці повстання AFC-M23. Експрезидент заперечив обвинувачення та назвав справу політично вмотивованою. ООН і західні уряди звинувачують Руанду у підтримці M23 та здійсненні командування над повстанцями, тоді як Руанда це заперечує.

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