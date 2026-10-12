W Gomie w Demokratycznej Republice Konga były prezydent Joseph Kabila stanął na czele nowej koalicji polityczno-wojskowej Front pour la Refondation de la Nation (FRN), która ma zastąpić sojusz AFC-M23 walczący z siłami rządowymi na wschodzie kraju. Jak podaje Daily Maverick, oznacza to bardziej bezpośrednie zaangażowanie Kabili w rebelię, której popieraniu wcześniej zaprzeczał.

Kierownictwo nowej koalicji

Doradca ugrupowania Claude Ibalanky ogłosił na konferencji prasowej, że zastępcami Kabili w FRN zostaną przywódcy rebeliantów Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Freddy Kaniki i Sultani Makenga. Władze DR Konga od kilku miesięcy oskarżały byłego prezydenta o wspieranie AFC-M23. Ugrupowanie to w ubiegłym roku zajęło znaczne terytoria na wschodzie kraju, jednak Kabila zaprzeczał swojemu udziałowi.

Wypowiedzi Kabili i sprawa sądowa

W piątkowym wystąpieniu Kabila oskarżył rząd o korupcję, niewłaściwe rządzenie i porażki wojskowe na wschodzie DR Konga. Skrytykował także umowę rządu ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącą surowców mineralnych.

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Kabila jest sojusznikiem Nangaa, byłego przewodniczącego komisji wyborczej, który kierował przeprowadzeniem spornych wyborów w 2018 roku. Wówczas prezydentem został Félix Tshisekedi, a kadencja Kabili dobiegła końca. W 2025 roku Kabila odwiedził kontrolowaną przez rebeliantów Gomę, a kilku jego byłych współpracowników objęło później stanowiska w AFC-M23.

Sąd wojskowy zaocznie skazał Kabilę na karę śmierci, uznając go za winnego zdrady stanu, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w związku z oskarżeniami o wspieranie rebelii AFC-M23. Były prezydent zaprzeczył oskarżeniom i nazwał sprawę motywowaną politycznie. ONZ i zachodnie rządy oskarżają Rwandę o wspieranie M23 i sprawowanie dowództwa nad rebeliantami, czemu Rwanda zaprzecza.

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