В Гоме, Демократическая Республика Конго, бывший президент Жозеф Кабила возглавил новую военно-политическую коалицию Front pour la Refondation de la Nation (FRN), которая должна заменить альянс AFC-M23, воюющий против правительственных сил на востоке страны. Как сообщает Daily Maverick, это означает более прямое участие Кабилы в восстании, поддержку которого он ранее отрицал.

Руководство новой коалиции

Советник группировки Клод Ибаланки объявил на пресс-конференции, что заместителями Кабилы в FRN станут лидеры повстанцев Корнель Нангаа, Бертран Бисимва, Фредди Каники и Султани Макенга. Власти ДР Конго в течение нескольких месяцев обвиняли бывшего президента в поддержке AFC-M23. Эта группировка в прошлом году захватила значительные территории на востоке страны, однако Кабила отрицал свою причастность.

Заявления Кабилы и судебное дело

В пятничном выступлении Кабила обвинил правительство в коррупции, ненадлежащем управлении и военных неудачах на востоке ДР Конго. Он также раскритиковал соглашение правительства с Соединенными Штатами о полезных ископаемых.

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Кабила является союзником Нангаа — бывшего главы избирательной комиссии, руководившего проведением спорных выборов 2018 года. Тогда президентом стал Феликс Чисекеди, а срок полномочий Кабилы завершился. В 2025 году Кабила посетил контролируемую повстанцами Гому, а несколько его бывших соратников позднее заняли должности в AFC-M23.

Военный суд заочно приговорил Кабилу к смертной казни, признав его виновным в государственной измене, военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за обвинений в поддержке восстания AFC-M23. Экс-президент отверг обвинения и назвал дело политически мотивированным. ООН и западные правительства обвиняют Руанду в поддержке M23 и осуществлении командования повстанцами, тогда как Руанда это отрицает.

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