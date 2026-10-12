在尼日利亚阿布贾，国家安全顾问努胡·里巴杜发布了一项用于保护该国油气基础设施的标准操作程序。该文件旨在协调国家安全和情报机构、开展监控工作的私营承包商及其他行业参与者的工作，Premium Times Nigeria报道。

该文件的全称为《尼日利亚油气行业全行业安全架构下国家安全和情报机构、私营监控承包商及其他利益相关方标准操作程序》。该文件在高级官员、安全和情报机构代表以及行业参与者的参与下发布。

为系统参与者制定统一规则

里巴杜表示，碳氢化合物资产对尼日利亚的经济稳定和发展至关重要，但该行业遭受原油盗窃、管道破坏、原料非法加工及其他犯罪活动的影响。该程序是在武装部队、安全和情报部门、Nigerian National Petroleum Company Limited、监管机构、私营承包商及其他各方参与磋商后制定的。

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该文件旨在改善机构间协作，确定指挥与控制体系，并统一监控、逮捕、拘押以及运走查获石油产品的规则。文件还规定了情报共享、事件报告、联合行动、调查、使用监控技术以及处理查获碳氢化合物的联合程序。

关于完善文件的建议

在活动中由他人代表出席的NNPCL首席执行官巴希尔·奥朱拉里表示，公司支持该程序的目标以及统一安全体系的理念。同时，他建议给予利益相关方60天时间，以完善部分条款，并在相关机构层面达成一致。

奥朱拉里指出，对NNPCL及其合作伙伴施加义务的条款必须经过内部审议程序，并在必要时获得公司董事会批准。里巴杜强调，文件的成效将取决于其执行情况，并呼吁系统参与者遵守专业标准、共享信息并尊重其他机构的权限。

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