В Абудже, Нигерия, советник по национальной безопасности Нуху Рибаду представил стандартную операционную процедуру для защиты нефтегазовой инфраструктуры страны. Документ призван координировать работу государственных силовых и разведывательных структур, частных подрядчиков, осуществляющих наблюдение, и других участников отрасли, сообщает Premium Times Nigeria.

Полное название документа — «Стандартная операционная процедура для государственных органов безопасности и разведки, частных подрядчиков по наблюдению и других заинтересованных сторон в рамках общеотраслевой архитектуры безопасности нефтегазового сектора Нигерии». Его презентовали при участии высокопоставленных должностных лиц, представителей силовых и разведывательных ведомств, а также участников индустрии.

Единые правила для участников системы

По словам Рибаду, углеводородные активы важны для экономической стабильности и развития Нигерии, однако сектор страдает от краж нефти, повреждения трубопроводов, незаконной переработки сырья и другой преступной деятельности. Процедуру разработали после консультаций с участием вооруженных сил, служб безопасности и разведки, Nigerian National Petroleum Company Limited, регуляторов, частных подрядчиков и других сторон.

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Документ призван улучшить взаимодействие между учреждениями, определить систему командования и контроля, а также унифицировать правила наблюдения, задержания, содержания под стражей и вывоза изъятых нефтепродуктов. Он также предусматривает совместные процедуры обмена разведданными, сообщений об инцидентах, совместных операций, расследований, использования технологий наблюдения и обращения с изъятыми углеводородами.

Предложение по доработке документа

Генеральный директор NNPCL Башир Оджулари, которого представляли на мероприятии, заявил, что компания поддерживает цели процедуры и идею единой системы безопасности. Вместе с тем он предложил предоставить заинтересованным сторонам 60 дней для доработки отдельных положений и их согласования на уровне соответствующих учреждений.

Оджулари отметил, что положения, возлагающие обязанности на NNPCL и ее партнеров, должны пройти внутренние процедуры рассмотрения и, при необходимости, получить одобрение совета компании. Рибаду подчеркнул, что результативность документа будет зависеть от его выполнения, и призвал участников системы придерживаться профессиональных стандартов, обмениваться информацией и уважать полномочия других учреждений.

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