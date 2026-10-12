W Abudży w Nigerii doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Nuhu Ribadu przedstawił standardową procedurę operacyjną dotyczącą ochrony krajowej infrastruktury naftowo-gazowej. Dokument ma koordynować pracę państwowych służb bezpieczeństwa i wywiadowczych, prywatnych wykonawców prowadzących nadzór oraz innych uczestników branży, informuje Premium Times Nigeria.

Pełna nazwa dokumentu brzmi: „Standardowa procedura operacyjna dla państwowych organów bezpieczeństwa i wywiadu, prywatnych wykonawców nadzoru oraz innych zainteresowanych stron w ramach ogólnobranżowej architektury bezpieczeństwa nigeryjskiego sektora naftowo-gazowego”. Zaprezentowano go z udziałem wysokich urzędników, przedstawicieli służb bezpieczeństwa i wywiadu oraz uczestników branży.

Jednolite zasady dla uczestników systemu

Według Ribadu aktywa węglowodorowe są ważne dla stabilności gospodarczej i rozwoju Nigerii, jednak sektor cierpi z powodu kradzieży ropy, uszkodzeń rurociągów, nielegalnego przetwarzania surowców i innej działalności przestępczej. Procedurę opracowano po konsultacjach z udziałem sił zbrojnych, służb bezpieczeństwa i wywiadu, Nigerian National Petroleum Company Limited, regulatorów, prywatnych wykonawców i innych stron.

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Dokument ma poprawić współpracę między instytucjami, określić system dowodzenia i kontroli oraz ujednolicić zasady obserwacji, zatrzymywania, przetrzymywania i wywozu skonfiskowanych produktów naftowych. Przewiduje również wspólne procedury wymiany informacji wywiadowczych, zgłaszania incydentów, wspólnych operacji, dochodzeń, wykorzystania technologii obserwacyjnych oraz postępowania ze skonfiskowanymi węglowodorami.

Propozycja dopracowania dokumentu

Dyrektor generalny NNPCL Bashir Ojulari, reprezentowany podczas wydarzenia, oświadczył, że firma popiera cele procedury i ideę jednolitego systemu bezpieczeństwa. Jednocześnie zaproponował, aby zainteresowanym stronom dać 60 dni na dopracowanie niektórych postanowień i uzgodnienie ich na szczeblu odpowiednich instytucji.

Ojulari zaznaczył, że postanowienia nakładające obowiązki na NNPCL i jej partnerów muszą przejść wewnętrzne procedury rozpatrzenia oraz, w razie potrzeby, uzyskać zgodę zarządu spółki. Ribadu podkreślił, że skuteczność dokumentu będzie zależeć od jego wdrożenia, i wezwał uczestników systemu do przestrzegania standardów zawodowych, wymiany informacji i poszanowania uprawnień innych instytucji.

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