在澳大利亚，2023—2024年期间前往急诊科的老年患者中，只有54%在八小时内获得住院病床。2018—2019年，这一比例为75%，澳大利亚广播公司新闻援引澳大利亚和新西兰急诊医学学院（ACEM）的数据报道。

医院负担加重

该学院在第三份年度《紧急状态》报告中表示，医院和急诊科对与人口老龄化相关的需求增长准备不足。

2023—2024年前往急诊科的老年人数较五年前增加了16%。与此同时，较年轻患者的人数在此期间增加了4%。

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在急诊科停留超过24小时的老年患者人数从2018—2019年的15,084人增至2023—2024年的53,510人，增加至3.5倍。除澳大利亚首都领地外，所有辖区等待超过八小时的此类患者人数均有所增加。

对当局的建议

ACEM主席彼得·阿莱利表示，老年护理系统的问题给急诊科带来了额外压力。他表示，到2030年，澳大利亚近五分之一的居民将年满65岁或以上，但医疗卫生系统和医务人员尚未为这类人口结构变化做好准备。

联邦卫生与老龄事务部长马克·巴特勒表示，改善医疗卫生系统的工作是各州和领地政府的责任。ACEM建议联邦政府以及各州和领地政府改善医院与老年护理系统之间的协作，并关注资金、家庭医生服务的可及性、数据和研究。

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