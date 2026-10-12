В Австралии лишь 54% пожилых пациентов, обратившихся в отделения неотложной помощи в 2023–2024 годах, получили койку в стационаре в течение восьми часов. В 2018–2019 годах этот показатель составлял 75%, сообщает ABC News со ссылкой на данные Австралазийского колледжа экстренной медицины (ACEM).

Рост нагрузки на больницы

В третьем ежегодном отчете State of Emergency колледж заявил, что больницы и отделения неотложной помощи недостаточно подготовлены к росту спроса, связанному со старением населения.

Число пожилых людей, обратившихся в отделения неотложной помощи в 2023–2024 годах, выросло на 16% по сравнению с показателем пятилетней давности. В то же время количество более молодых пациентов за этот период увеличилось на 4%.

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Число пожилых пациентов, проведших в отделениях неотложной помощи более 24 часов, выросло с 15 084 в 2018–2019 годах до 53 510 в 2023–2024 годах — в 3,5 раза. Во всех юрисдикциях, кроме Австралийской столичной территории, увеличилось число таких пациентов, ожидавших более восьми часов.

Рекомендации для властей

Президент ACEM Питер Аллели заявил, что проблемы в системе ухода за пожилыми людьми создают дополнительную нагрузку на отделения неотложной помощи. По его словам, к 2030 году почти каждый пятый житель Австралии будет в возрасте 65 лет и старше, однако система здравоохранения и медицинские кадры не готовы к таким демографическим изменениям.

Федеральный министр здравоохранения и по делам старения Марк Батлер заявил, что улучшение работы системы здравоохранения является ответственностью правительств штатов и территорий. ACEM рекомендовал федеральному правительству и правительствам штатов и территорий улучшить взаимодействие между больницами и системой ухода за пожилыми людьми, а также уделить внимание финансированию, доступу к семейным врачам, данным и исследованиям.

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