W Australii tylko 54% starszych pacjentów, którzy zgłosili się na oddziały ratunkowe w latach 2023–2024, otrzymało łóżko na oddziale szpitalnym w ciągu ośmiu godzin. W latach 2018–2019 wskaźnik ten wynosił 75%, informuje ABC News, powołując się na dane Australazjatyckiego Kolegium Medycyny Ratunkowej (ACEM).

Rosnące obciążenie szpitali

W trzecim dorocznym raporcie State of Emergency kolegium stwierdziło, że szpitale i oddziały ratunkowe są niewystarczająco przygotowane na rosnące zapotrzebowanie związane ze starzeniem się społeczeństwa.

Liczba starszych osób, które zgłosiły się na oddziały ratunkowe w latach 2023–2024, wzrosła o 16% w porównaniu z wynikiem sprzed pięciu lat. Jednocześnie liczba młodszych pacjentów zwiększyła się w tym okresie o 4%.

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Liczba starszych pacjentów, którzy spędzili na oddziałach ratunkowych ponad 24 godziny, wzrosła z 15 084 w latach 2018–2019 do 53 510 w latach 2023–2024 — 3,5 razy. We wszystkich jurysdykcjach z wyjątkiem Australijskiego Terytorium Stołecznego wzrosła liczba takich pacjentów oczekujących ponad osiem godzin.

Zalecenia dla władz

Prezes ACEM Peter Allely oświadczył, że problemy w systemie opieki nad osobami starszymi wywierają dodatkową presję na oddziały ratunkowe. Jak powiedział, do 2030 roku niemal co piąty mieszkaniec Australii będzie miał 65 lat lub więcej, jednak system ochrony zdrowia i kadry medyczne nie są gotowe na takie zmiany demograficzne.

Federalny minister zdrowia i spraw osób starszych Mark Butler oświadczył, że poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia jest odpowiedzialnością rządów stanów i terytoriów. ACEM zalecił rządowi federalnemu oraz rządom stanów i terytoriów poprawę współpracy między szpitalami a systemem opieki nad osobami starszymi, a także zwrócenie uwagi na finansowanie, dostęp do lekarzy rodzinnych, dane i badania.

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