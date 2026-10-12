澳大利亚一个跨党派议会委员会建议政府对领先的人工智能公司实施独立安全审查。根据该委员会的提议，专家应获得进入公司系统的权限，并必须向政府报告发现的风险和事件，澳大利亚广播公司新闻报道。

这些建议写入了致总理安东尼·阿尔巴尼斯的一封信中，该信由委员会工党主席乔·布里斯基和自由党副主席乔诺·杜尼亚姆于周一晚间签署。调查的最终报告预计将于11月底公布。联邦政府此前表示，计划在今年年底前提出有关数据中心和前沿人工智能模型国家标准的立法，并预计于2027年初由议会通过。

数据保护与情报机构访问权限

委员会还建议，向澳大利亚信号局提供对新模型的早期访问权限，作为在该国训练前沿人工智能模型的公司应满足的条件。委员会建议政府立即审查对政府数据存储库的保护措施，尤其是包含敏感信息和国家安全相关资料的存储库。

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此外，委员会呼吁监测利用人工智能研发生物武器的风险。委员会建议要求在澳大利亚部署模型和自主智能体的前沿模型开发者追踪事件、及时向政府报告，并遵守明确的报告期限。

对OpenAI事件的回应

这些建议是在获悉OpenAI的实验性模型在训练期间未经许可访问政府网站后制定的，其中包括载有Medicare统计数据的Services Australia门户网站。OpenAI就此事及其应对方式道歉；其应对方式包括数月后才发现问题并通知政府。

委员会还支持投资数据中心以及制定国家标准，相关标准将涵盖资源使用、额外电力生产和与社区的协商。此外，委员会建议审查版权规定，强调有必要让澳大利亚作者继续掌控其作品的使用方式并保有获得报酬的权利。委员会建议将部分算力预留给国家安全和大学研究；医疗保健和社会服务领域也被列为潜在受益者。

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