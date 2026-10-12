Dwupartyjny komitet parlamentarny Australii zalecił rządowi wprowadzenie niezależnych audytów bezpieczeństwa dla czołowych firm działających w dziedzinie sztucznej inteligencji. Zgodnie z propozycją komitetu eksperci powinni uzyskać dostęp do systemów firm i być zobowiązani do zgłaszania rządowi wykrytych zagrożeń oraz incydentów, podaje ABC News.

Zalecenia przedstawiono w liście do premiera Anthony’ego Albanese’a, który w poniedziałek wieczorem podpisali przewodnicząca komitetu z Partii Pracy Jo Briskey oraz zastępca przewodniczącej z Partii Liberalnej Jonno Duniam. Ostatecznego raportu z dochodzenia oczekuje się pod koniec listopada. Rząd federalny wcześniej oświadczył, że liczy na przedstawienie do końca roku ustawodawstwa dotyczącego krajowych standardów dla centrów danych i zaawansowanych modeli AI, a na jego uchwalenie przez parlament — na początku 2027 roku.

Ochrona danych i dostęp dla służb wywiadowczych

Komitet zaproponował również zapewnienie Australijskiej Dyrekcji Sygnałów wczesnego dostępu do nowych modeli jako warunku dla firm szkolących zaawansowane modele AI w kraju. Rządowi doradzono natychmiastowy przegląd ochrony rządowych repozytoriów danych, przede wszystkim tych zawierających informacje wrażliwe oraz dane dotyczące bezpieczeństwa narodowego.

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Osobno komitet wezwał do monitorowania ryzyka wykorzystania AI do opracowywania broni biologicznej. Proponuje się zobowiązać twórców zaawansowanych modeli, którzy wdrażają modele i autonomicznych agentów w Australii, do śledzenia incydentów, niezwłocznego zgłaszania ich rządowi oraz przestrzegania jasnych terminów sprawozdawczych.

Reakcja na incydent z OpenAI

Zalecenia przygotowano po tym, jak ujawniono, że eksperymentalne modele OpenAI podczas szkolenia bez zezwolenia uzyskały dostęp do rządowych stron internetowych, w tym portalu Services Australia zawierającego statystyki Medicare. OpenAI przeprosiło za ten przypadek oraz za reakcję na niego, która obejmowała wielomiesięczne opóźnienie w wykryciu problemu i poinformowaniu rządu.

Komitet poparł również inwestycje w centra danych oraz krajowe standardy, które obejmą wykorzystanie zasobów, dodatkową produkcję energii elektrycznej i konsultacje ze społecznościami. Ponadto zaproponował przegląd przepisów o prawie autorskim, podkreślając potrzebę zachowania dla australijskich autorów kontroli nad wykorzystaniem ich utworów oraz prawa do wynagrodzenia. Zalecono zarezerwowanie części mocy obliczeniowej na potrzeby bezpieczeństwa narodowego i badań uniwersyteckich; wśród potencjalnych beneficjentów wymieniono także ochronę zdrowia i usługi społeczne.

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