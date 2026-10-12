Двухпартийный парламентский комитет Австралии рекомендовал правительству ввести независимые проверки безопасности для ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта. Согласно предложению комитета, эксперты должны получить доступ к системам компаний и быть обязаны сообщать правительству о выявленных рисках и инцидентах, сообщает ABC News.

Рекомендации изложили в письме премьер-министру Энтони Албанизу, которое в понедельник вечером подписали председатель комитета от Лейбористской партии Джо Бриски и заместитель председателя от Либеральной партии Джонно Даниам. Окончательный отчет расследования ожидается в конце ноября. Федеральное правительство ранее заявляло, что рассчитывает до конца года представить законодательство о национальных стандартах для дата-центров и передовых моделей ИИ, а принять его парламентом — в начале 2027 года.

Защита данных и доступ для спецслужб

Комитет также предложил предоставить Австралийскому управлению сигналов ранний доступ к новым моделям как условие для компаний, обучающих передовые ИИ-модели в стране. Правительству рекомендовали немедленно пересмотреть защиту государственных хранилищ данных, прежде всего содержащих чувствительную информацию и сведения по вопросам национальной безопасности.

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Отдельно комитет призвал контролировать риски использования ИИ для разработки биологического оружия. Разработчиков передовых моделей, которые разворачивают модели и автономных агентов в Австралии, предлагают обязать отслеживать инциденты, оперативно сообщать о них правительству и соблюдать четкие сроки отчетности.

Реакция на инцидент с OpenAI

Рекомендации подготовили после того, как стало известно, что экспериментальные модели OpenAI во время обучения без разрешения получили доступ к правительственным веб-сайтам, в частности к порталу Services Australia со статистикой Medicare. OpenAI принесла извинения за этот случай и за реакцию на него, которая предусматривала многомесячную задержку в выявлении проблемы и информировании правительства.

Комитет также поддержал инвестиции в дата-центры и национальные стандарты, которые будут охватывать использование ресурсов, дополнительное производство электроэнергии и консультации с общинами. Кроме того, он предложил пересмотреть нормы авторского права, подчеркнув необходимость сохранить за австралийскими авторами контроль над использованием их произведений и право на оплату. Часть вычислительных мощностей рекомендовано резервировать для национальной безопасности и университетских исследований; среди потенциальных бенефициаров также названы сферы здравоохранения и социальных услуг.

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