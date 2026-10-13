В США бывшего главаря банды Дуэйна «Кеффи Ди» Дэвиса приговорили к 40 годам лишения свободы по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. В сентябре присяжные признали 63-летнего Дэвиса виновным по одному пункту обвинения в убийстве с применением смертоносного оружия.

Шакура застрелили во время нападения из автомобиля в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. На момент смерти ему было 25 лет. Рэпер был одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе и продал более 75 миллионов записей по всему миру.

Позиция обвинения

Как сообщает BBC News, прокуроры утверждали, что Дэвис сам не стрелял, однако был организатором группы, совершившей убийство. По версии обвинения, бывший лидер уличной банды South Side Compton Crips приказал открыть огонь и передал оружие, из которого стрелял его племянник Орландо Андерсон.

Андерсон погиб в результате другой стрельбы в 1998 году. При жизни он отрицал свою причастность к убийству Шакура.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Показания Дэвиса

Ключевыми доказательствами по делу стали публичные высказывания самого Дэвиса. Он неоднократно признавал, что находился в белом Cadillac, из которого прозвучали смертельные выстрелы. В своих мемуарах Compton Street Legend, опубликованных в 2019 году, Дэвис также написал, что передал оружие, использованное при совершении преступления.

В 2008 году Дэвис дал полиции закрытое интервью о своей роли в смерти Шакура в рамках расследования убийства рэпера Notorious B.I.G., настоящее имя которого — Кристофер Уоллес. Тогда соглашение с властями защищало его от уголовного преследования, однако последующие утверждения в книге и интервью СМИ отменили его действие. Судья разрешил использовать материалы полицейского интервью на процессе.

Защита Дэвиса убеждала присяжных, что его комментарии были вымыслом и преувеличениями, призванными продать книги и заработать деньги. Дэвис заявил, что будет обжаловать приговор.

Читай нас в