Италия совместно с европейской компанией MBDA проводит испытания по интеграции ее вооружения на новый ударный беспилотник Astore Levante, который создают турецкая Baykar и итальянская Leonardo. Об этом в Риме заявил начальник Военно-воздушных сил Италии генерал Антонио Консерва, сообщает Defense News.

Поиск вооружения для дрона

Astore Levante создан на базе турецкого Baykar TB-3. Аппарат собирают в Италии на предприятии LBA Systems — совместном предприятии Baykar и Leonardo. Итальянские ВВС первоначально должны заказать три системы, каждая из которых будет состоять из двух беспилотников.

Дрон должен получить сенсоры Leonardo. Во время презентации на авиасалоне в Фарнборо в июле его демонстрировали вместе с турецкими средствами поражения: управляемыми бомбами семейства MAM компании Roketsan и мини-крылатой ракетой KEMANKES-1 от Baykar.

Консерва отметил, что окончательное решение по вооружению еще не принято. По его словам, турецкое вооружение является естественным вариантом для платформы, однако Италия также сотрудничает с MBDA и небольшими итальянскими промышленными группами.

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Сертификация и применение

Глава итальянских ВВС сообщил, что Astore Levante должны сертифицировать до конца 2026 года или в начале 2027 года. Европейская сертификация является предварительным условием для продажи дрона в Европе, а установка европейского вооружения может усилить его коммерческие перспективы на этом рынке.

Новый беспилотник должен заменить в ВВС Италии Predator MQ-1. Его планируют использовать для разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации, вооруженной поддержки военных, а также для подготовки операторов дронов.

Ранее ВМС Италии заявляли, что рассматривают TB-3 как палубный беспилотник для авианосца Cavour, на котором также базируются истребители F-35B. TB-3 уже находится на службе на борту турецкого десантного корабля TCG Anadolu.

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