Правительство Перу объявило о создании комитета с участием банковского сектора и телекоммуникационного регулятора, который должен ускорить доступ следователей к информации по делам о вымогательстве и незаконной добыче полезных ископаемых. О инициативе 12 октября заявил премьер-министр Луис Галаррета, сообщает The Rio Times.

Участники комитета

К работе комитета планируют привлечь Подразделение финансовой разведки Перу, регулятора телекоммуникационного рынка Osiptel и Перуанскую банковскую ассоциацию Asbanc, представляющую частные банки. Полный перечень участников правительство не обнародовало, как и правовую основу работы органа, дату его запуска и бюджет.

Галаррета сделал заявление вместе с министром внутренних дел Сесаром Астудильо и главой полиции генералом Фреди Лопесом. По словам премьера, лучшая координация и доступ к информации должны устранить препятствия, замедляющие расследования. В то же время правительство не объяснило, как именно будет происходить обмен данными и какие правовые гарантии будут применяться.

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Операции против группировок

10 октября в городе Пиура правоохранители во время двух рейдов изъяли пять телефонов, банковские карты и QR-код платежного приложения Yape. Министерство внутренних дел Перу сообщило о задержании семи предполагаемых участников венесуэльской группировки Tren de Aragua по подозрению в вымогательстве денег у торговцев.

Инициатива является частью более широких мер против организованной преступности. 7 октября президент Кейко Фухимори объявила о создании Объединенного командования с участием вооруженных сил и национальной полиции численностью 1350 человек. В тот же день она сообщила о специальной комиссии с участием финансовой разведки, Osiptel, национальной разведки и телекоммуникационных компаний.

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