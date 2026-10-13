Rząd Peru ogłosił utworzenie komitetu z udziałem sektora bankowego i regulatora telekomunikacyjnego, który ma przyspieszyć dostęp śledczych do informacji w sprawach dotyczących wymuszeń i nielegalnego wydobycia surowców. O inicjatywie 12 października poinformował premier Luis Galarreta, podaje The Rio Times.

Uczestnicy komitetu

Do prac komitetu planuje się zaangażować peruwiańską Jednostkę Wywiadu Finansowego, regulatora rynku telekomunikacyjnego Osiptel oraz Peruwiańskie Stowarzyszenie Bankowe Asbanc, które reprezentuje prywatne banki. Rząd nie ujawnił pełnej listy uczestników ani podstawy prawnej działania organu, daty jego uruchomienia czy budżetu.

Galarreta złożył oświadczenie wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych Césarem Astudillo i szefem policji, generałem Fredym Lópezem. Według premiera lepsza koordynacja i dostęp do informacji mają usunąć przeszkody spowalniające śledztwa. Jednocześnie rząd nie wyjaśnił, jak dokładnie będzie przebiegać wymiana danych ani jakie gwarancje prawne zostaną zastosowane.

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Operacje przeciwko grupom

10 października w mieście Piura funkcjonariusze organów ścigania podczas dwóch nalotów skonfiskowali pięć telefonów, karty bankowe oraz kod QR aplikacji płatniczej Yape. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Peru poinformowało o zatrzymaniu siedmiu domniemanych członków wenezuelskiej grupy Tren de Aragua pod zarzutem wymuszania pieniędzy od handlarzy.

Inicjatywa jest częścią szerszych działań przeciwko przestępczości zorganizowanej. 7 października prezydentka Keiko Fujimori ogłosiła utworzenie Połączonego Dowództwa z udziałem sił zbrojnych i policji krajowej, liczącego 1350 osób. Tego samego dnia poinformowała o specjalnej komisji z udziałem wywiadu finansowego, Osiptel, wywiadu krajowego i firm telekomunikacyjnych.

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