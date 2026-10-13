秘鲁政府宣布，将成立一个由银行业和电信监管机构参与的委员会，以加快调查人员在敲诈勒索和非法采矿案件中获取信息的速度。总理路易斯·加拉雷塔于10月12日宣布了这项倡议，The Rio Times报道。

委员会参与方

该委员会计划吸纳秘鲁金融情报部门、电信市场监管机构Osiptel以及代表私营银行的秘鲁银行协会Asbanc参与。政府尚未公布参与方完整名单，也未公布该机构运作的法律依据、启动日期和预算。

加拉雷塔与内政部长塞萨尔·阿斯图迪略及警察首长弗雷迪·洛佩斯将军一同发表了声明。总理表示，更好的协调和信息获取将消除拖慢调查的障碍。同时，政府没有说明数据共享将如何进行，以及将采用哪些法律保障措施。

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针对犯罪团伙的行动

10月10日，执法人员在皮乌拉市的两次突袭行动中缴获了5部手机、银行卡以及支付应用Yape的二维码。秘鲁内政部报告称，7名涉嫌向商贩勒索钱财的委内瑞拉团伙Tren de Aragua成员被拘留。

这项倡议是打击有组织犯罪更广泛措施的一部分。10月7日，总统藤森庆子宣布成立一支由武装部队和国家警察组成的联合指挥部，人数为1350人。同日，她宣布成立一个特别委员会，成员包括金融情报机构、Osiptel、国家情报机构和电信公司。

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